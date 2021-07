Tunisia, presidente licenzia premier: Parlamento fermo per 30 giorni (Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente tunisino Kais Saied ha deciso ieri di congelare per 30 giorni i lavori del Parlamento e di licenziare il primo ministro Hichem Mechichi, assumendo in prima persona il potere esecutivo, al termine di una giornata di manifestazioni contro il principale partito al potere, Ennahdha. Quest'ultimo, di estrazione islamista, ha denunciato un "golpe". "Secondo la Costituzione, ho preso le decisioni che la situazione richiede per salvare la Tunisia, lo Stato e il popolo tunisino", ha detto Kais Saied dopo un vertice d'emergenza con i funzionari delle forze di sicurezza. "Stiamo attraversando il momento ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 luglio 2021) Iltunisino Kais Saied ha deciso ieri di congelare per 30i lavori dele dire il primo ministro Hichem Mechichi, assumendo in prima persona il potere esecutivo, al termine di una giornata di manifestazioni contro il principale partito al potere, Ennahdha. Quest'ultimo, di estrazione islamista, ha denunciato un "golpe". "Secondo la Costituzione, ho preso le decisioni che la situazione richiede per salvare la, lo Stato e il popolo tunisino", ha detto Kais Saied dopo un vertice d'emergenza con i funzionari delle forze di sicurezza. "Stiamo attraversando il momento ...

