Tunisia | la voce della rivoluzione dei gelsomini | ‘c’è paura | andiamo verso governo autoritario’

(Di lunedì 26 luglio 2021) In“oggi c’è grande” perché “ci stiamo dirigendounautoritario”. Parola di Zied El Heni, il più famoso blogger del Paese che per primo coniò l’espressione ‘dei’, la rivolta che diede il via alla cosiddetta Primavera Araba, e che in un’intervista ad Aki-Adnkronos International commenta la crisi politica che si è aperta con la decisione del presidente Kais Saied di sospendere i lavori del Parlamento, revocare l’immunità dei deputati ed imporre le dimissioni al premier Hichem Mechichi. “Saied ha approfittato del malcontento popolare contro ...

Laè ora una polveriera, la cui precarietà era già nota da mesi quando iniziò a serpeggiare ladi un possibile colpo di Stato da parte sempre di Saied. A spuntare un documento segreto ......, hanno già definito l'interpretazione estensiva dell'articolo 80 della Costituzione come di un abuso che fa pensare a un vero e proprio Colpo di Stato. Prassi e dottrina ricorrente inin ...La polizia tunisina per diretto ordine del Presidente Kais Saied ha attaccato la sede della TV Araba Al-Jazzera dopo aver sciolto parlamento e governo e dismesso il Primo Minsitro Hicham Mechci a segu ...Il gruppo fa più introiti che tutto il settore turistico nei migliori anni del turismo Erano una opposizione illegale e decretavano sciopero dopo sciopero contro la nostra volontà. Per me era normale, ...