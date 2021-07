Tunisia in crisi dopo gli scontri, il presidente Saied licenzia il premier e sospende il Parlamento (Di lunedì 26 luglio 2021) È bastata una giornata di proteste, manifestazioni e scontri in varie città contro il Governo perché la debole democrazia della Tunisia precipitasse in uno stato di caos. Il presidente della Repubblica, Kais Saied (al centro nella foto), ha annunciato nella tarda serata di ieri 25 luglio la sospensione del Parlamento e il licenziamento del Primo Ministro Hichem Mechichi. Un atto che può far pensare a un golpe, ma che impatta su una realtà complessa. Poco dopo l’annuncio di Saied, infatti, a seguito di una riunione di emergenza a Cartagine con i vertici ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 luglio 2021) È bastata una giornata di proteste, manifestazioni ein varie città contro il Governo perché la debole democrazia dellaprecipitasse in uno stato di caos. Ildella Repubblica, Kais(al centro nella foto), ha annunciato nella tarda serata di ieri 25 luglio la sospensione dele ilmento del Primo Ministro Hichem Mechichi. Un atto che può far pensare a un golpe, ma che impatta su una realtà complessa. Pocol’annuncio di, infatti, a seguito di una riunione di emergenza a Cartagine con i vertici ...

