Tunisia, il presidente sospende il Parlamento che però ribatte: 'Decisioni nulle' | Proteste, arresti e coprifuoco

Il presidente tunisino Kais Saied ha sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni e licenziato il capo del governo Hichem Mechichi, dopo una giornata di Proteste contro l'esecutivo.

lauraboldrini : Allarmano la destituzione del governo e il congelamento del Parlamento, insieme alle limitazioni ai media, volute d… - Tg3web : Tensione altissima in Tunisia, colpita da una profonda crisi economica e sanitaria. Il presidente Saied ha usato i… - Agenzia_Ansa : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela il Parlamento - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Tunisia: Il presidente caccia il governo e la democrazia va in crisi - - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Scontri e militari in piazza. La Tunisia nel caos. Il presidente ha destituito il premier e rimosso i ministri. Il parlamento n… -