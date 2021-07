Tunisia, il presidente Saied silura anche i ministri di Difesa e Giustizia - Parlamento: 'Decisione nulla' (Di lunedì 26 luglio 2021) Oltre al primo ministro ad interim Hichem Mechichi, il presidente della Tunisia Kais Saied ha silurato il ministro della Difesa Brahim Berteji e la ministra della Giustizia Hasna Ben Slimane. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Oltre al primo ministro ad interim Hichem Mechichi, ildellaKaishato il ministro dellaBrahim Berteji e la ministra dellaHasna Ben Slimane. La ...

