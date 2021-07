Tunisia, il presidente Saïed rimuove il premier e sospende il Parlamento dopo gli scontri. E fa chiudere la sede locale di al-Jazeera (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlamento sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi. La mossa a sorpresa del presidente della Repubblica, Kaïs Saïed, getta nel caos la Tunisia ma il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso – ha detto Saïed in un intervento alla tv di Stato – Secondo la Costituzione, ho adottato le decisioni richieste dalla situazione per salvare Tunisi, lo Stato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi. La mossa a sorpresa deldella Repubblica, Kaïs, getta nel caos lama il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso – ha dettoin un intervento alla tv di Stato – Secondo la Costituzione, ho adottato le decisioni richieste dalla situazione per salvare Tunisi, lo Stato e ...

repubblica : ?? Proteste in Tunisia, il presidente impone le dimissioni del premier e blocca l'attivita' del Parlamento - Agenzia_Ansa : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela il Parlamento - Adnkronos : #Tunisia, premier silurato e parlamento sospeso. - AlexTheMod : RT @ilriformista: Il primo ministro Hichem Mechichi grida al colpo di Stato, mentre Saied rivendica le “misure necessarie per salvare il Pa… - emilianogriff78 : RT @nancyporsia: Quando per vincere il tuo nemico, silenzi la stampa... Video dell'attacco della polizia agli studios di #AlJazeera in Tuni… -