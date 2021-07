Tunisia | il presidente Saied assume i pieni poteri | licenzia il premier e sospende il Parlamento

(Di lunedì 26 luglio 2021) La crisi politica inè precipitata in una nuova spirale negativa: ildella Repubblica, Kais, ha sospeso per 30 giorni i lavori del, esonerato dal proprio incarico il primo ministro Hichem Mechichi, abrogato l’immunità parlamentare e assunto i, mentre il partito di maggioranza Ennahdha ha denunciato un “golpe” in atto da parte della presidenza. L’annuncio diè arrivato nella serata di ieri in diretta televisiva, a cui è seguito un post specifico su Facebook: in cui si precisa che ildella ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente

...in testa. È chiaro che non possono restare isolati sia i nostri sforzi, con i ... di una solidarietà ipocrita, che dalle parole non approda mai ai fatti' così su facebook ildella ...'Attraversiamo un momento molto delicato nella storia della'. - continua sotto - Ilha motivato la sospensione del parlamento, per un mese, con l'articolo 80 della Costituzione. ...La crisi politica in Tunisia è precipitata in una nuova spirale negativa: il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sospeso per 30 giorni i lavori del Parlamento, esonerato dal proprio incarico i ...Il presidente tunisino Kais Saied, 63 anni, ha licenziato il governo guidato dal premier Hichem Mechichi, sospeso le attività del Parlamento e tolto l'immunità a tutti i ...