Tù sì quel vales in lutto | scomparsa un’amatissima ex concorrente Di chi si tratta? Il video

(Di lunedì 26 luglio 2021)per il cast di “Tù sì que“: se n’è andata un’exche era stata molto apprezzata. Vediamo chi era. Tu sìin: morta Nerina Peroni Purtroppo nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio se n’è andata nel sonno Nerina Peroni, 82 anni, pianista ed insegnante (professoressa) di musica in pensione che aveva conquistato tutti nell’edizione 2020 di “Tù sì que“. Non aveva vinto (al traguardo era arrivato Andrea Paris, mago), ma era approdata alla finale con molti elogi. Nerina si è spenta in una casa di riposo, la “Chianoc” di ...

... la pianista di 81 anni concorrente dell'ultima edizione di Tu si que: professoressa di ... Le sue amiche, ha continuato, avevano paura che si intristisse inluogo, ma la donna ha raccontato ...Nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, nel Cuneese, Nerina Peroni, 81 anni, amava suonare per gli altri ospiti e dapianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tú sí que, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry scotti. La professoressa di musica in pensione che aveva trovato un posto nel ...Finalmente svelata la data d’inizio della nuova stagione di “Tu Si Que Vales”: stando alle anticipazioni, per Milly Carlucci sarebbe una buona notizia.Lutto a Tu si que vales. Morta Nerina Peroni. Con la sua splendida esibizione aveva commosso tutti i presenti e il pubblico a casa. Eccola nel video WittyTv ...