Trucco estate 2021: vincono i colori della bandiera olimpica (Di lunedì 26 luglio 2021) Impugnate i rossetti, afferrate i fard, maneggiate gli ombretti: si gioca con il Trucco estate 2021! Il make up accompagna l’estate più competitiva che ci si possa immaginare (archiviati gli Europei di calcio, in meno di un mese ci si ritrova proiettati in territorio olimpico) con una ricca squadra di colori. I colori protagonisti? Li potete individuare proprio tra i toni che contraddistinguono i cinque anelli della bandiera più trasversale (cui potete aggiungere il bianco dello sfondo). Scelte da Pierre de Coubertin, barone e dirigente sportivo, ... Leggi su amica (Di lunedì 26 luglio 2021) Impugnate i rossetti, afferrate i fard, maneggiate gli ombretti: si gioca con il! Il make up accompagna l’più competitiva che ci si possa immaginare (archiviati gli Europei di calcio, in meno di un mese ci si ritrova proiettati in territorio olimpico) con una ricca squadra di. Iprotagonisti? Li potete individuare proprio tra i toni che contraddistinguono i cinque anellipiù trasversale (cui potete aggiungere il bianco dello sfondo). Scelte da Pierre de Coubertin, barone e dirigente sportivo, ...

