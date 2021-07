Triathlon | Olimpiadi Tokyo | Yulia Yelistratova fermata ed estromessa per positività all’EPO

(Di lunedì 26 luglio 2021) Yuliyanon potrà prendere parte alla sua terza Olimpiade, quella di, dopo aver gareggiato nel 2008 a Pechino ed a Londra nel 2012. La triatleta ucraina è, infatti, risultata positivaa seguito di un controllo effettuato il 5 giugno, durante la Coppa Europa a Dnipro, in Ucraina, come ha annunciato oggi l’agenzia antidoping., classificata 38esima nel ranking mondiale, aveva anche vinto quella competizione. Una bruttissima notizia per il mondo delche, quindi, perde l’ucraina in vista della gara individuale di martedì sera (ora italiana), che andrà ad aprire ...

Yuliya Yelistratova non potrà prendere parte alla sua terza Olimpiade, quella di Tokyo, dopo aver gareggiato nel 2008 a Pechino ed a Londra nel 2012. La triatleta ucraina è, infatti, risultata positiv ...