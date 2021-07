Triathlon, Olimpiadi Tokyo: il norvegese Kristian Blummenfelt fa il vuoto, 37° Gianluca Pozzatti (Di lunedì 26 luglio 2021) Il primo oro di giornata alle Olimpiadi di Tokyo arriva dal Triathlon, con l’individuale maschile: titolo per Kristian Blummenfelt (Norvegia), argento di Alex Yee (Gran Bretagna), bronzo per Hayden Wilde (Nuova Zelanda). In casa Italia 37° Gianluca Pozzatti e 39° Delian Stateff. Come di consueto non bastano 1500 metri a nuoto e 40 km di ciclismo a fare la differenza, se non per quanto concerne la cosiddetta selezione naturale, ossia con i più lenti che perdono la coda del gruppo: davanti a decidere la lotta per le medaglie sono i 10 km di corsa finali. Gran lavoro del ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Il primo oro di giornata allediarriva dal, con l’individuale maschile: titolo per(Norvegia), argento di Alex Yee (Gran Bretagna), bronzo per Hayden Wilde (Nuova Zelanda). In casa Italia 37°e 39° Delian Stateff. Come di consueto non bastano 1500 metri a nuoto e 40 km di ciclismo a fare la differenza, se non per quanto concerne la cosiddetta selezione naturale, ossia con i più lenti che perdono la coda del gruppo: davanti a decidere la lotta per le medaglie sono i 10 km di corsa finali. Gran lavoro del ...

