Travaglio contro Draghi: «Figlio di papà che non capisce un ca**o». Ma il premier perse il padre a 15 anni – Il video

Che Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, non fosse un fan di Mario Draghi, è cosa nota. Il giornalista, da sempre schierato con Giuseppe Conte – in alcune occasioni è stato anche suggeritore dell'avvocato -, riserva continui attacchi all'attuale presidente del Consiglio. Ma nell'ultima stoccata, fatta alla festa di partito di Articolo uno, Travaglio ha fatto una brutta gaffe: ha detto che Draghi è un figlio di papà, ignorando il fatto che l'inquilino di Palazzo Chigi fosse rimasto orfano di padre all'età di 15 anni.

