Trasporto aereo | confermato lo sciopero del 26 luglio dalle 8 alle 20 Almeno 500 i voli cancellati | 65mila utenti coinvolti

(Di lunedì 26 luglio 2021) Disagi negli aeroporti italiani per gli scioperi nazionali dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (Enav) e del Centro di controllo d’area di Milano che dureranno20 del 26. Nelle stesse ore la protesta coinvolgerà anche la compagnia aerea Emirates e la società Cargo Plus (per 4 ore,1014), così come il “personale della società EasyJet,20?. In ogni caso l’Enac ricorda che “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela,ore 7 ...

Advertising

saintex2002 : RT @ttgitalia: Oggi sciopero dei controllori di volo, centinaia i collegamenti cancellati Sciopero del trasporto aereo: l’elenco dei voli… - ttgitalia : Oggi sciopero dei controllori di volo, centinaia i collegamenti cancellati Sciopero del trasporto aereo: l’elenco… - infoiteconomia : Sciopero trasporto aereo, disagi a Fontarossa, orari e voli garantiti - infoiteconomia : Trasporto aereo: domani sciopero, voli cancellati ELENCO ALITALIA - infoiteconomia : Trasporto aereo, maxi sciopero il 26 luglio: voli garantiti -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo

... e sono molte le persone che hanno escluso la possibilità di viaggiare inper quest'anno. ... • Spese per ilper raggiungere la località scelta, ma anche le spese per i biglietti ...Ne dà notizia la Fit - Cisl, spiegando che "Emirates è una delle aziende più profittevoli nel panorama delmondiale, ma in Italia ha unilateralmente avviato una procedura di cessione ...Aerei: in sciopero i lavoratori dell’Enav, del Centro di controllo d’area di Milano e dell'aeroporto di Pescara. Almeno 500 i volti cancellati ...I cittadini che viaggiano in Italia devono avere il Green pass per prendere il treno o l'aereo? L'obbligo potrebbe scattare solo in seguito, ecco quando ...