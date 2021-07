Tragedia nel mare delle vacanze: 15enne muore dopo l’ingresso in acqua. Cosa è successo (Di lunedì 26 luglio 2021) La Tragedia è avvenuta alle Eolie, precisamente sull’isola di Panarea. Proprio sull’isola siciliana un 15enne è morto in mare domenica 25 luglio. Secondo quanto si sa ad oggi, il ragazzo era di Milano e aveva 15 anni. I genitori del giovane hanno una villa sull’isola. La famiglia, originaria di Milano ma residente in Svizzera, aveva noleggiato un natante. Una volta giunti accanto alle coste dell’isolotto di Lisca Bianca, il giovane si è tuffato con maschera e pinne. dopo poco, non vedendolo più riaffiorare sulla superficie dell’acqua, i genitori hanno lanciato l’allarme. dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Laè avvenuta alle Eolie, precisamente sull’isola di Panarea. Proprio sull’isola siciliana unè morto indomenica 25 luglio. Secondo quanto si sa ad oggi, il ragazzo era di Milano e aveva 15 anni. I genitori del giovane hanno una villa sull’isola. La famiglia, originaria di Milano ma residente in Svizzera, aveva noleggiato un natante. Una volta giunti accanto alle coste dell’isolotto di Lisca Bianca, il giovane si è tuffato con maschera e pinne.poco, non vedendolo più riaffiorare sulla superficie dell’, i genitori hanno lanciato l’allarme....

