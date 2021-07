Tragedia in pista ad Aragòn: muore il baby pilota Hugo Millàn (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Motorsport su due ruote piange un altro pilota giovanissimo. A quasi due mesi dalla morte al Mugello del 19enne svizzero Jason Dupasquier vittima di un incidente nelle libere della Moto 3, oggi in Spagna ad Aragon in occasione del Cev, ha perso la vita Hugo Millán nel corso di gara 1 della European Talent Cup. Il giovanissimo pilota, classe 2006, è caduto a 13 giri dalla bandiera a scacchi senza grandi conseguenze. La Tragedia è avvenuta pochi secondi dopo: il 14enne si è rialzato e, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Oleg Pawelec che non ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Motorsport su due ruote piange un altrogiovanissimo. A quasi due mesi dalla morte al Mugello del 19enne svizzero Jason Dupasquier vittima di un incidente nelle libere della Moto 3, oggi in Spagna ad Aragon in occasione del Cev, ha perso la vitaMillán nel corso di gara 1 della European Talent Cup. Il giovanissimo, classe 2006, è caduto a 13 giri dalla bandiera a scacchi senza grandi conseguenze. Laè avvenuta pochi secondi dopo: il 14enne si è rialzato e, nel tentativo di uscire dalla, è stato investito dalpolacco Oleg Pawelec che non ha ...

