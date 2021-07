Torino | Lukic | «Qui mi sento a casa Mercato? Non leggo i giornali»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sasa, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro granata: le sue dichiarazioni Sasa, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro granata. Le sue dichiarazioni. JURIC – «Il mister mi ha provato come trequartista, ma in questi anni alho giocato in tutti i ruoli: mi sono abituato, posso giocare ovunque e dipende da lui. Sono a disposizione».– «Nontanto i, per un giocatore è normale che escano voci. Ma io non penso a questo, sono un giocatore del Toro e ...

Advertising

Toro_News : ??LE VOCI Così Sasa #Lukic: “Noi sappiamo bene dove abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo correggere” - Calcissimo_ : RT @CorriereGranata: ??E' tempo di #TorinoBrixen, seconda amichevole stagionale del @TorinoFC_1906 di #Juric. La formazione ufficiale scelt… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??E' tempo di #TorinoBrixen, seconda amichevole stagionale del @TorinoFC_1906 di #Juric. La formazione ufficiale scelt… - CorriereGranata : ??E' tempo di #TorinoBrixen, seconda amichevole stagionale del @TorinoFC_1906 di #Juric. La formazione ufficiale sc… - vendesiverdi : RT @ToroGoal: ??Oggi #Lukic è tornato ad allenarsi con la squadra. Affaticamento all'adduttore destro per Ola #Aina, mentre #Lyanco, ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lukic

Commenta per primo Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, il centrocampista del, Sasa, ha parlato in conferenza stampa. 'In questo settimane il mister mi ha provato anche come trequartista, io in questi anni aho giocato in tutti i ruoli a centrocampo. Posso ......della Primavera è reduce da un'ottima stagione al Renate e nell'amichevole di ieri tra ile ... respingendo le conclusioni dei vari Sanabria , Linetty e. Vedendolo all'opera nel ritiro di ...Al termine dell'allenamento mattutino, è intervenuto in conferenza stampa Sasa Lukic. Il centrocampista serbo ha raccontato come sta andando il ritiro e delle sue impressioni su Juric. " Il mister mi ...Anche per Sasa Lukic, il Coronavirus è stato un brutto avversario da superare: "Ero partito bene, poi sul più bello sono stato costretto a fermarmi perché ho preso il Covid e non sono più riuscito a t ...