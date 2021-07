Tommaso Zorzi, proposta proibita da Rocco Siffredi: cosa bolle in pentola (Di lunedì 26 luglio 2021) Tommaso Zorzi ha ricevuto una proposta proibita da Rocco Siffredi. Il vincitore del GF Vip lo ha raggiunto in Sardegna. Che bolle in pentola? Tommaso Zorzi, dopo la fine dell’esperienza fatta al Grande Fratello Vip, uscito da vincitore assoluto per il volere del pubblico del piccolo schermo, da qual momento non si è mai fermato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)ha ricevuto unada. Il vincitore del GF Vip lo ha raggiunto in Sardegna. Chein, dopo la fine dell’esperienza fatta al Grande Fratello Vip, uscito da vincitore assoluto per il volere del pubblico del piccolo schermo, da qual momento non si è mai fermato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - tommaso_zorzi : Erano anni che non rivedevo questo trash - CheDonnait : Non so voi, ma io sento odore di Drag Race Italia. #tvzip - ria_lera : RT @pastaeacido: no vabbè tommaso zorzi prima del grande fr4tello pubblicava tutorial su come fare il perfetto pompino e quest* si scandali… - jessica_zorzina : RT @irene_9_9_9: COMUNQUE TOMMASO MARIA ZORZI SEI UN GRANDISSIMO DONO #tzvip -