Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: Nuovo Progetto Insieme! (Di lunedì 26 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi si sono incontrati in Sardegna per collaborare ad un Nuovo Progetto, forse televisivo. Ecco di che si tratta e cosa è trapelato finora. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e la vittoria, Tommaso Zorzi sta prendendo parte a svariate trasmissioni e progetti. Ora l’influencer milanese è alle prese con un Nuovo lavoro che coinvolge anche Rocco Siffredi. I due sono al lavoro insieme su una novità, anche se al momento non si conoscono ancora i ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 luglio 2021)si sono incontrati in Sardegna per collaborare ad un, forse televisivo. Ecco di che si tratta e cosa è trapelato finora. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e la vittoria,sta prendendo parte a svariate trasmissioni e progetti. Ora l’influencer milanese è alle prese con unlavoro che coinvolge anche. I due sono al lavoro insieme su una novità, anche se al momento non si conoscono ancora i ...

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - Margherita_dema : @Fedez @Fedez perché non hai fatto abortire tua moglie per capire il dolore? Tu e @tommaso_zorzi avete rotto il ca… - AntonellaParen9 : RT @Lenasantoro11: No vabbè ????????#tzvip @tommaso_zorzi - egocentrissima : Io dico si a Tommaso Zorzi papà - Lenasantoro11 : ???? Giusto #tzvip @tommaso_zorzi -