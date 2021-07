Tom Daley dedica il suo primo oro olimpico alla comunità LGBT e agli atleti omosessuali | VIDEO

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una vita a rincorrere un oro, fino a oggi. Tom, 27enne britannico campione di tuffi, è riuscito – dopo averci già provato a Londra (nel 2012) e in Brasile (nel 2016) – a conquistare il metallo più ambito ai Giochi di Tokyo 2020. Lo ha fatto insieme al compagno di Nazionale Matty Lee, davanticoppia cinese (favoritavigilia della gara) Chen e Cao. Dopo la cerimonia delle mede, l’inglese ha voluto ricordare il suo coming out (fatto da giovanissimo, quando era già uno star della sua disciplina) ere il successo a tutti gli...

HuffPostItalia : Tom Daley: 'Orgoglioso di essere un uomo gay e un campione olimpico' - SabriYellow46 : RT @AlexissBi15: Tom Daley e Matty Lee signore e signori #Diving - CanonThw : RT @itsmikapenniman: tom daley la fuori a fare la storia e a incoraggiare chi subisce discriminazioni quotidianamente perché ci è passato l… - SabriYellow46 : RT @dreaminhogvarts: Brividi per l'oro di Tom Daley perché l'ho conosciuto ai mondiali di Roma 2009 quando aveva 15 anni e vinse l'oro dall… - iacomary97 : RT @ggirlaalmighty: uno dei migliori tuffi che io abbia mai visto. complimenti a Tom Daley e Matty Lee per questo oro meritatissimo?? #gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Daley

Open

si commuove dopo aver vinto l'oro. Alla fine ce l'ha fatta, dopo 3 ori ai mondiali, 5 agli europei, 2 alla coppa del mondo e un bronzo alle Olimpiadi di Rio,ha conquistato finalmente anche l'oro olimpico a Tokyo 2020.e Matty Lee hanno battuto anche i cinesi Chen e Cao nella Piattaforma 10m sincro maschile, arrivando sul primo gradino del ...I tuffatori britannicie Matty Lee si sono aggiudicati la medaglia d'oro nel tuffo sincronizzato 10 metri battendo i cinesi, grandi favoriti in questa gara. Per Lee sono i primi Giochi Olimpici e ha subito ...Il campione britannico ha conquistato la sua prima vittoria ai Giochi nei tuffi sincronizzati dalla piattaforma (10 metri) e ricorda i tempi del suo coming out ...“Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico”. A dirlo in conferenza stampa è stato tuffatore inglese Tom Daley, che insieme al collega Matthew Lee si ...