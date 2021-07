Tokyo | l' Italia cede alla Polonia

Advertising

Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - TgLa7 : ??Tokyo: Dell'Aquila primo oro Italia nel #Taekwondo - Eurosport_IT : MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italia… - GiampaoloScopa : RT @ilpost: A Tokyo per l'Italia è arrivato un argento nella staffetta maschile 4×100 stile libero, mentre Nicolò Martinenghi ha vinto il b… - patapizzae : RT @Eurosport_IT: DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla statun… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Italia

Sky Tg24

... ma è plausibile che non ci sarà neppure nel prossimo match contro i padroni di casa del Giappone mercoledì pomeriggio (di, le 11 del mattino in). Intanto arriva la prima sconfitta di ...L'in attacco ha faticato assai e l'unica soluzione efficace sono state le penetrazioni di Consolini e D'Alie. Le azzurre, inoltre, hanno commesso tantissimi falli e questo ha permesso al Giappone ...E a firmare l'impresa a Tokyo e' una staffetta per meta' veneta ... la staffetta veloce e' una delle piu' belle sorprese del Team Italia in questo primo scorcio di Giochi. E’ stato Alessandro ...Tokyo 2020 Italia nuoto. La 4x100 stile libero maschile entra di diritto nella storia sportiva italiana. Malagò orgoglioso dell'impresa.