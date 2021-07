Tokyo 2020, windsurf: accolto reclamo azzurro, Camboni è al comando (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ stato accolto il reclamo del team azzurro che ha sancito una squalifica del leader olandese Kiran Badloe. Mattia Camboni, 25enne di Civitavecchia e vicecampione del mondo, è quindi ora al comando nel windsurf dopo sei prove, a metà Olimpiade. “A me piace di più quando il mare ti fa faticare, io lo guardo in continuazione e poi oggi le condizioni di gara erano particolarmente mutevoli. Finora sono soddisfatto, ma l’importante è essere in acqua anche se qui c’è il top del mondo e nulla è facile” ha dichiarato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ statoildel teamche ha sancito una squalifica del leader olandese Kiran Badloe. Mattia, 25enne di Civitavecchia e vicecampione del mondo, è quindi ora alneldopo sei prove, a metà Olimpiade. “A me piace di più quando il mare ti fa faticare, io lo guardo in continuazione e poi oggi le condizioni di gara erano particolarmente mutevoli. Finora sono soddisfatto, ma l’importante è essere in acqua anche se qui c’è il top del mondo e nulla è facile” ha dichiarato. SportFace.

