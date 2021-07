Tokyo 2020, volley maschile: l’Italia si arrende alla Polonia per 3-0 (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella sfida valida per il girone A del torneo olimpico di volley maschile a Tokyo 2020, l’Italia cede il passo alla Polonia con un sonoro 3-0. I campioni del mondo conquistano un match a senso unico (25-20, 26-24, 25-20) e si riscattano dopo il k.o. all’esordio contro l’Iran. Nulla da fare per gli azzurri, incapaci di limitare lo strapotere di Leon e Kurek e costretti a soccombere. In salita il cammino olimpico della squadra di Blengini dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il Canada. Archiviato il match, è già tempo di pensare alla prossima ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella sfida valida per il girone A del torneo olimpico dicede il passocon un sonoro 3-0. I campioni del mondo conquistano un match a senso unico (25-20, 26-24, 25-20) e si riscattano dopo il k.o. all’esordio contro l’Iran. Nulla da fare per gli azzurri, incapaci di limitare lo strapotere di Leon e Kurek e costretti a soccombere. In salita il cammino olimpico della squadra di Blengini dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il Canada. Archiviato il match, è già tempo di pensareprossima ...

