Tokyo 2020, tuffi: medaglia d'oro per Daley e Lee

medaglia d'oro olimpica per Tom Daley e Matty Lee nel tuffo sincronizzato 10 metri a Tokyo 2020. I tuffatori britannici hanno sconfitto i cinesi, grandi favoriti in questa gara. Splendido esordio di Lee ai suoi primi Giochi Olimpici, mentre per il 27enne Daley si tratta della quarta Olimpiade: nel 2008, all'età di 14 anni, era stato l'atleta più giovane di sempre della Gran Bretagna ai Giochi e il più giovane di qualsiasi Paese a partecipare a una finale. Nelle edizioni 2012 e 2016, il ragazzo conquistò una medaglia di bronzo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Surf avanti nonostante l'allerta tifone: bene i brasiliani Il programma del Surf dell'Olimpiade di Tokyo va avanti nonostante l'allerta per il possibile passaggio di un tifone. "Il mare oggi è bello difficile", ha detto il brasiliano Italo Ferreira, uno dei favoriti per la medaglia d'oro, che poi ...

RISULTATI E PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020/ Diretta live: 3 medaglie per l'Italia PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020: VINCIAMO ALTRE 3 MEDAGLIE Il programma delle Olimpiadi 2020 Tokyo per lunedì 26 luglio ci ha già regalato straordinarie emozioni. Tre medaglie nella notte di casa nostra: le prime due dal nuoto e quella arrivata dalle specialità di tiro. Ritoccando ancora ...

Tokyo 2020, le gare in programma oggi 26 luglio La Stampa Il pianto di Tammaro Cassandro, applaudito dai rivali: subito fuori nella finale dello skeet Tammaro Cassandro non è riuscito nell’impresa di portare a casa una medaglia nella finale skeet maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il ...

Olimpiadi - Nuoto, Nicolò Martinenghi è medaglia d'argento La prima medaglia del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è di bronzo e porta la firma di Nicolò Martinenghi ...

