Tokyo 2020 | triathlon femminile | oro storico di Duffy | Betto settima

(Di martedì 27 luglio 2021) Floravince la garadidelle Olimpiadi die regala la prima storica medaglia d’oro a Bermuda. Grande impresa di, autrice di una gara solidissima, con un passo eccezionale nell’ultima frazione di corsa che le permette di staccare nettamente le avversarie e tagliare per prima il traguardo. Medaglia d’argento per Georgia Taylor-Brown, che negli ultimi chilometri si avvicina e supera la statunitense Katie Zaferes, che si deve accontentare del bronzo dopo la fatica accusata nella corsa. Taylor-Brown regala così la seconda medaglia a cinque cerchi nel ...

Dopo l'oro di Londra e l'argento di Rio de Janeiro Nicola Spirig non è riuscita ad aggiungere una terza medaglia olimpica al suo palmarès. Nel triathlon femminile di Tokyo 2020 la 39enne zurighese ha ...Tokyo 2020, i risultati della gara femminile di triathlon: Flora Duffy vince un oro storico per Bermuda, una grande Alice Betto è settima.