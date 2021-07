Tokyo 2020, Testa: “Importante avere già esperienza di un’Olimpiade. Medaglia? Non ci penso” (Di lunedì 26 luglio 2021) La pugile azzurra Irma Testa, dopo la vittoria nel secondo turno contro l’irlandese Michaela Walsh ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha commentato la grande sua prestazione: “Abbiamo già combattuto, quindi conosco lei e il suo gioco. Ma non ho potuto elaborare la sua tattica nel round di apertura. I miei allenatori mi hanno detto cosa dovevo fare all’intervallo per adattarmi e cambiare per i turni rimanenti. Il nuovo sistema di punteggio mi ha davvero aiutato qui ed è una grande, Importante vittoria per me. Medaglia? Non ci sto nemmeno pensando. Non posso farlo. avere ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) La pugile azzurra Irma, dopo la vittoria nel secondo turno contro l’irlandese Michaela Walsh ai Giochi Olimpici di, ha commentato la grande sua prestazione: “Abbiamo già combattuto, quindi conosco lei e il suo gioco. Ma non ho potuto elaborare la sua tattica nel round di apertura. I miei allenatori mi hanno detto cosa dovevo fare all’intervallo per adattarmi e cambiare per i turni rimanenti. Il nuovo sistema di punteggio mi ha davvero aiutato qui ed è una grande,vittoria per me.? Non ci sto nemmeno pensando. Non posso farlo....

