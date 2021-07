Tokyo 2020, tennistavolo: il Giappone prevale sulla Cina, Mizutani/Ito d’oro nel doppio misto (Di lunedì 26 luglio 2021) Jun Mizutani e Mima Ito hanno conquistato l’oro nel tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per quanto riguarda la specialità del doppio misto. Gli atleti Giapponesi hanno messo in pratica una rimonta clamorosa e inaspettata, quantomeno per dinamica, rimontando due parziali ai più quotati avversari cinesi; risultato finale corrispondente a 4-3 (5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6). Nulla da fare per Xin Xu e Shiwen Liu, straordinari nelle fasi iniziali del confronto, sebbene recessivi al cospetto delle accelerazioni nipponiche. Trionfo in casa dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) June Mima Ito hanno conquistato l’oro nelalle Olimpiadi di, per quanto riguarda la specialità del. Gli atletisi hanno messo in pratica una rimonta clamorosa e inaspettata, quantomeno per dinamica, rimontando due parziali ai più quotati avversari cinesi; risultato finale corrispondente a 4-3 (5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6). Nulla da fare per Xin Xu e Shiwen Liu, straordinari nelle fasi iniziali del confronto, sebbene recessivi al cospetto delle accelerazioni nipponiche. Trionfo in casa dei ...

