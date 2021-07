Tokyo 2020, tennis: salta il doppio olandese e Bertens si ritira dal professionismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Kiki Bertens ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal tennis professionistico, dopo aver disputato un match di singolare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tennista olandese, ex top 5, vanta una semifinale al Roland Garros e un quarto di finale a Wimbledon come migliori risultati in carriera; i 10 titoli nel circuito maggiore femminile, inoltre, contribuiscono a impreziosire un percorso sportivo ricco di soddisfazioni, ultimo dei quali ottenuto a San Pietroburgo 2020. Classe 1991, la giocatrice dei Paesi Bassi ha deciso di porre una cesura tra lei e la sua carriera ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Kikiha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalprofessionistico, dopo aver disputato un match di singolare alle Olimpiadi di. Lata, ex top 5, vanta una semifinale al Roland Garros e un quarto di finale a Wimbledon come migliori risultati in carriera; i 10 titoli nel circuito maggiore femminile, inoltre, contribuiscono a impreziosire un percorso sportivo ricco di soddisfazioni, ultimo dei quali ottenuto a San Pietroburgo. Classe 1991, la giocatrice dei Paesi Bassi ha deciso di porre una cesura tra lei e la sua carriera ...

