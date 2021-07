Tokyo 2020, tennis: Rojer positivo, doppio olandese costretto al forfait (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo caso di positività a Tokyo 2020. Il tennista olandese Jean-Julien Rojer è infatti risultato positivo al Covid, portando così all’eliminazione della nazionale di tennis olandese nel doppio, in cui Rojer concorreva insieme al compagno Wesley Koolhof. La coppia, che era la testa di serie numero 8 del torneo, avrebbe dovuto giocare contro i neozelandesi Marcus Daniell e Michael Venus, che quindi accedono direttamente ai quarti di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo caso di positività a. IltaJean-Julienè infatti risultatoal Covid, portando così all’eliminazione della nazionale dinel, in cuiconcorreva insieme al compagno Wesley Koolhof. La coppia, che era la testa di serie numero 8 del torneo, avrebbe dovuto giocare contro i neozelandesi Marcus Daniell e Michael Venus, che quindi accedono direttamente ai quarti di finale. SportFace.

