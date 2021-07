Tokyo 2020 | tennis | Fognini e Giorgi agli ottavi di finale

Advertising

Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea. Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di ciclismo. Nicolò Martinenghi di bronzo nei 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty.

- È una notte piena di gioia per il nuoto azzurro. L'Italia è medaglia d'argento nella 4 100 stile libero maschile ai Giochi Olimpici di, per la prima volta nella storia. La staffetta composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3'10 11, nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti, ...Una notte epica per il nuoto italiano, che nelle Olimpiadi di( gli azzurri in gara oggi 26 luglio) porta a casa due medaglie pesantissime: ad aprire le danze il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, a chiuderle uno straordinario argento ...D’Alie, dopo aver affrontato il Giappone, si apprestano ad affrontare l’avversario più duro: gli Stati Uniti in testa al round robin. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e ...La staffetta 4x100 stile libero sale sul podio olimpico per la prima volta, con l'argento ottenuto dal quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. E' la sec ...