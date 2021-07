Tokyo 2020, tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi di finale (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Fabio Fognini e Camila Giorgi avanzano agli ottavi di finale nel torneo olimpico di tennis Tokyo 2020. In campo maschile il 34enne Fognini, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4). agli ottavi, Fognini troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l'indiano Sumit Nagal, n.160 Atp. Tra le donne l'azzurra Giorgi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Fabioe Camilaavanzanodinel torneo olimpico di. In campo maschile il 34enne, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4).troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l'indiano Sumit Nagal, n.160 Atp. Tra le donne l'azzurra, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020: Zverev agli ottavi, ma il difficile inizia adesso Alexander Zverev archivia la delusione per l'eliminazione al quarto turno a Wimbledon e centra gli ottavi ai Giochi di Tokyo 2020. Il tedesco, candidato per una medaglia olimpica, ha dominato 6 - 2 6 - 2 il colombiano Daniel Elahi Galan, solido da fondo ma senza armi per opporsi al tennis più completo e potente del ...

Bronzo per Odette Giuffrida nel judo, è la quarta medaglia per l'Italia Dopo l'argento di cinque anni fa a Rio, l'atleta romana va sul podio nella categoria fino a 52 chilogrammi Dopo l'argento di cinque anni fa a Rio, per Odette Giuffrida a Tokyo 2020 e' arrivato il bronzo sempre nella categoria fino a 52 chilogrammi del judo. La judoka azzurra sui tatami del Nippon Budokan ha vinto per ippon la sfida che valeva la medaglia contro l'...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Tutte le Olimpiadi di Federica Pellegrini, a Tokyo potrebbe non essere l’ultima volta A cura di Jvan Sica. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Siete pronti a sentir dire da Federica Pellegrini che questa sarà la sua ...

Alexander Zverev archivia la delusione per l'eliminazione al quarto turno a Wimbledon e centra gli ottavi ai Giochi di. Il tedesco, candidato per una medaglia olimpica, ha dominato 6 - 2 6 - 2 il colombiano Daniel Elahi Galan, solido da fondo ma senza armi per opporsi al tennis più completo e potente del ...