Tokyo 2020, tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi di finale (Di lunedì 26 luglio 2021) Fabio Fognini e Camila Giorgi avanzano agli ottavi di finale nel torneo olimpico di tennis Tokyo 2020. In campo maschile il 34enne Fognini, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4). agli ottavi, Fognini troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l'indiano Sumit Nagal, n.160 Atp. Tra le donne l'azzurra Giorgi, n.61 del ranking ...

