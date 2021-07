Tokyo 2020, tennis: Errani/Paolini eliminate al secondo turno nel doppio femminile (Di lunedì 26 luglio 2021) Termina al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate nel torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020, specialità doppio femminile. Le due azzurre sono state battute in due set dalle gemelle Kichenok, che difendono i colori dell’Ucraina per 7-6(4) 6-2. Pochi rimpianti per le italiane, che nel complesso non hanno giocato una brutta partita, ma hanno dovuto cedere il passo alle avversarie, quest’oggi più forti. Sicuramente ha influito il fatto che Errani e Paolini hanno giocato ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Termina alla corsa di Sarae Jasmine, impegnate nel torneo didelle Olimpiadi di, specialità. Le due azzurre sono state battute in due set dalle gemelle Kichenok, che difendono i colori dell’Ucraina per 7-6(4) 6-2. Pochi rimpianti per le italiane, che nel complesso non hanno giocato una brutta partita, ma hanno dovuto cedere il passo alle avversarie, quest’oggi più forti. Sicuramente ha influito il fatto chehanno giocato ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - REVOLP : RT @RaiSport: ?? #Errani e #Paolini eliminate nel doppio Le tenniste #azzurre si sono arrese alle sorelle ucraine #Kichenok ?? https://t.co… - simonesalvador : @AlbertoPilone @EurosportCare Sabato ho scritto questo articolo (speravo che la situazione si risolvesse): -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Sciabola: Vecchi eliminata agli ottavi Irene Vecchi è stata eliminata negli ottavi di finale nella sciabola femminile ai Giochi di Tokyo. La livornese è stata sconfitta dalla russa Sofya Velikaya con il punteggio di 15 - 12. In precedenza erano già uscite le altre due azzurre in gara, Rossella Gregorio e Martina Criscio.

Fioretto maschile, Garozzo vince e va in semifinale A Tokyo 2020 l'azzurro Daniele Garozzo è nella semifinale olimpica di fioretto maschile . Nei quarti di finale, l'italiano (medaglia d'oro a Rio 2016) ha sconfitto il francese Lefort per 15 - 10.

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa RISULTATI TIRO A VOLO/ Diana Bacosi argento nello skeet, Olimpiadi Tokyo 2020 Risultati Tiro con l'arco Tiro a segno: la diretta live delle gare in programma oggi, 26 luglio 2021 per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Attenzione a Bacosi.

OLIMPIADI TOKYO MTB: VAN DER POEL CADE IN DISCESA! ADDIO MEDAGLIA Mathieu van der Poel è clamorosamente caduto in discesa e ha compromesso sensibilmente la possibilità di salire sul podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’olandese era il grande favorito della prova di ...

Irene Vecchi è stata eliminata negli ottavi di finale nella sciabola femminile ai Giochi di. La livornese è stata sconfitta dalla russa Sofya Velikaya con il punteggio di 15 - 12. In precedenza erano già uscite le altre due azzurre in gara, Rossella Gregorio e Martina Criscio.l'azzurro Daniele Garozzo è nella semifinale olimpica di fioretto maschile . Nei quarti di finale, l'italiano (medaglia d'oro a Rio 2016) ha sconfitto il francese Lefort per 15 - 10.Risultati Tiro con l'arco Tiro a segno: la diretta live delle gare in programma oggi, 26 luglio 2021 per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Attenzione a Bacosi.Mathieu van der Poel è clamorosamente caduto in discesa e ha compromesso sensibilmente la possibilità di salire sul podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’olandese era il grande favorito della prova di ...