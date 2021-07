Tokyo 2020, taekwondo 80 kg: attrezzatura Eissa ok dopo verifica chiesta dall’Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Le verifiche degli ispettori hanno confermato il corretto funzionamento dei sensori del casco dell’egiziano Eissa dopo la vittoria contro l’italiano Simone Alessio nei quarti del taekwondo 80 kg a Tokyo 2020. L’Azzurro si arrende così al verdetto, con l’avversario che ha vinto 6-5, precludendo ad Alessio anche la possibilità di ripescaggio. Lo staff italiano aveva chiesto la verifica dei sensori in quanto sussisteva l’impressione che alcuni colpi dell’italiano non fossero stati segnalati. dopo la verifica, Alessio può sfogare tutta la sua amarezza: “Lui è ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Le verifiche degli ispettori hanno confermato il corretto funzionamento dei sensori del casco dell’egizianola vittoria contro l’italiano Simone Alessio nei quarti del80 kg a. L’Azzurro si arrende così al verdetto, con l’avversario che ha vinto 6-5, precludendo ad Alessio anche la possibilità di ripescaggio. Lo staff italiano aveva chiesto ladei sensori in quanto sussisteva l’impressione che alcuni colpi dell’italiano non fossero stati segnalati.la, Alessio può sfogare tutta la sua amarezza: “Lui è ...

