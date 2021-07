Tokyo 2020, surf: fuori al terzo turno Fioravanti, battuto dal peruviano Mesinas (Di lunedì 26 luglio 2021) Svaniscono definitivamente le speranze italiane di medaglia nel surf. L’unico azzurro ai nastri di partenza, Leonardo Fioravanti, è stato infatti eliminato al terzo turno. Il classe 1997 si è arreso al peruviano Lucca Mesinas nella batteria 7, mancando l’accesso ai quarti di finale. Non è bastato il punteggio di 8.86 per l’italiano visto che il suo avversario ha totalizzato 10.77 e si è imposto. Da segnalare un’onda ritardata un paio di secondi oltre lo stop, che ha complicato i piani di Fioravanti. Nonostante l’eliminazione, sarebbe ingiusto non fare i complimenti a ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Svaniscono definitivamente le speranze italiane di medaglia nel. L’unico azzurro ai nastri di partenza, Leonardo, è stato infatti eliminato al. Il classe 1997 si è arreso alLuccanella batteria 7, mancando l’accesso ai quarti di finale. Non è bastato il punteggio di 8.86 per l’italiano visto che il suo avversario ha totalizzato 10.77 e si è imposto. Da segnalare un’onda ritardata un paio di secondi oltre lo stop, che ha complicato i piani di. Nonostante l’eliminazione, sarebbe ingiusto non fare i complimenti a ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - om_erika_ : RT @ginnyskywaIker: tutte le medaglie degli azzurri alle olimpiadi di tokyo 2020 ???????? #Tokyo2020 - NavMatteo : @nikileroy Io la vedo qua, anche se non è immediatissima -