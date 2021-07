Tokyo 2020 | sollevamento pesi femminile | storico oro Filippine e nuovo record olimpico di Diaz nei -55 kg

(Di lunedì 26 luglio 2021) Hidilynvince la medaglia d’oro nelalle Olimpiadi dinella categoria -55 kg, entrando nella storia. Si tratta infatti della prima medaglia d’oro olimpica per le. Un’oro ottenuto superando di un punto la cinese Qiuyun Liao: 224 punti (contro i 223 di Liao) che vuol dire anche, grazie soprattutto ai 127 punti nello slancio, anch’essoprimato in una rassegna a cinque cerchi. Le due hanno dato vita ad una finale da assolute ...

Tokyo 2020 come Rio 2016. Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea. DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO. La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla medaglia d'oro. MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ. L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di Kamminga. Daniele Garozzo è d'argento: 'Fa male, il mio avversario ha tirato meglio'

RISULTATI SCHERMA/ Diretta live Olimpiadi: Daniele Garozzo è argento! 'Solo' argento per Daniele Garozzo, che ai Giochi Olimpici di Tokyo perde la finale con l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 11 a 15. Incontro sempre condotto dall'asiatico, che dopo le prime stoccate allunga subito. Olimpiadi Tokyo 2020, risultati Day 3 – Terza giornata con medaglie in palio alle Olimpiadi di Tokyo e altre notizie decisamente positive per la spedizione Azzurra. Infatti arrivano le prime grandi medaglie. Nuova soddisfazione dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 viene dal nuoto, l'Italia vince la medaglia d'argento nella 4×100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto azzurro forma una squadra eccellente.