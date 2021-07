Tokyo 2020, softball. Lacatena: “Esperienza fantastica che mi prepara per il futuro” (Di lunedì 26 luglio 2021) Nonostante la sconfitta contro il Canada e l’addio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nazionale italiana di softball non si abbatte. In particolare, ripensando all’avventura in Giappone nel suo complesso, Alexia Lacatena sorride: “Quest’Esperienza è stata fantastica. Giocare contro avversarie che hanno 10 anni più di me mi renderà una giocatrice migliore. Inoltre mi prepara per il college e per tutto il resto. Ho adorato l’Esperienza olimpica. E’ fantastico condividerla con atleti di ogni tipo e vivere con loro nel villaggio olimpico – ha ammesso la 18enne – ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Nonostante la sconfitta contro il Canada e l’addio alle Olimpiadi di, la nazionale italiana dinon si abbatte. In particolare, ripensando all’avventura in Giappone nel suo complesso, Alexiasorride: “Quest’è stata. Giocare contro avversarie che hanno 10 anni più di me mi renderà una giocatrice migliore. Inoltre miper il college e per tutto il resto. Ho adorato l’olimpica. E’ fantastico condividerla con atleti di ogni tipo e vivere con loro nel villaggio olimpico – ha ammesso la 18enne – ...

