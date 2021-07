Tokyo 2020, skateboarding: Asia Lanzi eliminata nelle qualificazioni dello street (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurra Asia Lanzi, unica azzurra nello skateboard femminile dell’Olimpiade di Tokyo, non ce l’ha fatta a entrare nella finale dello street donne. Si è infatti piazzata al quattordicesimo posto nelle eliminatorie che qualificavano alla finale le prime otto. La Lanzi ha messo insieme un punteggio di 6,13. Oltre all’azzurra, fuori dalla finale la numero uno del ranking mondiale, la brasiliana Pamela Rosa, solo decima dietro a un’altra ‘vittima’ illustre, l’altra brasiliana Leticia Bufoni, ex fidanzata di Neymar che ha chiuso al nono posto. Ai primi due posti due ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurra, unica azzurra nello skateboard femminile dell’Olimpiade di, non ce l’ha fatta a entrare nella finaledonne. Si è infatti piazzata al quattordicesimo postoeliminatorie che qualificavano alla finale le prime otto. Laha messo insieme un punteggio di 6,13. Oltre all’azzurra, fuori dalla finale la numero uno del ranking mondiale, la brasiliana Pamela Rosa, solo decima dietro a un’altra ‘vittima’ illustre, l’altra brasiliana Leticia Bufoni, ex fidanzata di Neymar che ha chiuso al nono posto. Ai primi due posti due ...

