Tokyo 2020, scherma quarta giornata: l’Italia affronterà la Russia nella spada femminile a squadre (Di lunedì 26 luglio 2021) La quarta giornata di scherma, in programma martedì 27 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vede di scena la spada femminile a squadre. Si parte dai quarti di finale dalle ore 4:25 italiane (le 11:25 locali), con il livello della competizione che è subito altissimo. Il team italiano, con il ct Cuomo che ha deciso di schierare Rossella Fiammingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, affronterà il Comitato Olimpico Russo. Le altre sfide vedono frapporsi Cina contro Hong Kong, Estonia contro Polonia e Stati Uniti contro Corea. ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladi, in programma martedì 27 luglio alle Olimpiadi di, vede di scena la. Si parte dai quarti di finale dalle ore 4:25 italiane (le 11:25 locali), con il livello della competizione che è subito altissimo. Il team italiano, con il ct Cuomo che ha deciso di schierare Rossella Fiammingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio,il Comitato Olimpico Russo. Le altre sfide vedono frapporsi Cina contro Hong Kong, Estonia contro Polonia e Stati Uniti contro Corea. ...

