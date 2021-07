Tokyo 2020 scherma, Foconi: “Fa male perdere così, lui non mi ha lasciato spazio” (Di lunedì 26 luglio 2021) Sull’incontro: “Ero forse troppo ansioso di tornare indietro, e questo gli ha permesso di andare avanti. Il margine di errore continuava a ridursi. E dato che stavo già facendo molti errori, ne ha approfittato”. Alessio Foconi ha commentato così la netta sconfitta contro Hong Kong KaLong Cheung, 15-3. “Ansia? Quando sono uscito sulla pista il desiderio era talmente forte che non mi sentivo troppo teso, troppo ansioso. Quando si va in pedana le emozioni sono completamente diverse. E ‘un peccato perché nel primo incontro ho fatto molto bene, anche a livello mentale. Quindi soffrire questa sconfitta è difficile”. Sul suo avversario: “Sapevo che era un buon ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Sull’incontro: “Ero forse troppo ansioso di tornare indietro, e questo gli ha permesso di andare avanti. Il margine di errore continuava a ridursi. E dato che stavo già facendo molti errori, ne ha approfittato”. Alessioha commentatola netta sconfitta contro Hong Kong KaLong Cheung, 15-3. “Ansia? Quando sono uscito sulla pista il desiderio era talmente forte che non mi sentivo troppo teso, troppo ansioso. Quando si va in pedana le emozioni sono completamente diverse. E ‘un peccato perché nel primo incontro ho fatto molto bene, anche a livello mentale. Quindi soffrire questa sconfitta è difficile”. Sul suo avversario: “Sapevo che era un buon ...

