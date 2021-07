Tokyo 2020, pugilato: Irma Testa vola ai quarti di finale, sconfitta anche l’irlandese Walsh (Di lunedì 26 luglio 2021) Irma Testa batte con un netto e perentorio 5-0 l’irlandese Michaela Walsh nel match valevole per il secondo turno del torneo di boxe ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e vola ai quarti di finale contro la canadese Caroline Veyre. RIVIVI IL LIVE REGOLAMENTO BOXE IL MEDAGLIERE PROGRAMMA COMPLETO BOXE ITALIANI IN GARA LUNEDI 26 LUGLIO IL PROGRAMMA COMPLETO DI LUNEDI 26 LUGLIO L’azzurra ha un buon approccio all’incontro, ma subisce nel primo round subisce un po’ troppo l’iniziativa della rivale, infatti, tre giudici decidono di assegnare la ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)batte con un netto e perentorio 5-0Michaelanel match valevole per il secondo turno del torneo di boxe ai Giochi Olimpici diaidicontro la canadese Caroline Veyre. RIVIVI IL LIVE REGOLAMENTO BOXE IL MEDAGLIERE PROGRAMMA COMPLETO BOXE ITALIANI IN GARA LUNEDI 26 LUGLIO IL PROGRAMMA COMPLETO DI LUNEDI 26 LUGLIO L’azzurra ha un buon approccio all’incontro, ma subisce nel primo round subisce un po’ troppo l’iniziativa della rivale, infatti, tre giudici decidono di assegnare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi Fabio Fognini approda agli ottavi di finale del torneo di tennis di Tokyo 2020. L'azzurro si è imposto sul bielorusso Egor Gerasimov 6 - 4, 7 - 6 (7 - 4). Prima ancora era stata Camila Giorgi a raggiungere gli ottavi di finale. La marchigiana ha sconfitto 6 - 3 6 - 1 ...

Taekwondo: Alessio eliminato ai quarti Simone Alessio è eliminato dal torneo di taekwondo 80 chili, a Tokyo 2020, dopo aver perso nei quarti conl'egiziano Seif Eissa per 6 - 5.

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 26 luglio L’alba italiana si colora di argento e bronzo: la prima è quella di Nicolò Martinenghi terzo con il tempo di 58''33 nella finale dei 100 metri rana. Storica e inaspettata la medaglia d’argento nella s ...

VIDEO Camila Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo tennis: highlights e sintesi Continua a convincere Camila Giorgi sul palcoscenico delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'azzurra, nell'odierno match del secondo turno del torneo olimpico, ha sconfitto agevolmente la russa Elena Vesnina ...

