Tokyo 2020 – PODCAST, puntata 7: record di medaglie, ma manca l’oro nella scherma (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo momento di analisi e di commenti di quanto accade a Tokyo 2020 col PODCAST targato Sportface.it direttamente dalle Olimpiadi in Giappone. I nostri inviati, il direttore Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti, ci parlano da una postazione privilegiata degli ultimi risultati azzurri ai Giochi: arrivano oggi quattro medaglie, ben tre d’argento e una di bronzo, che portano il totale a nove in tre giorni. Di seguito l’ultimo PODCAST di Sportface. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo momento di analisi e di commenti di quanto accade acoltargato Sportface.it direttamente dalle Olimpiadi in Giappone. I nostri inviati, il direttore Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti, ci parlano da una postazione privilegiata degli ultimi risultati azzurri ai Giochi: arrivano oggi quattro, ben tre d’argento e una di bronzo, che portano il totale a nove in tre giorni. Di seguito l’ultimodi Sportface. SportFace.

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - OffSideOfficiaI : RT @lukariell5: Due ?? da sfida a giochi olimpici tokyo 2020 @OffSideOfficiaI uscite fuori - manebimus58 : RT @Eurosport_IT: Applausi per Daniele Garozzo! ?????? L'azzurro va vicino all'impresa di bissare l'oro di Rio 2016: a Tokyo 2020 arriva l'ar… -