Tokyo 2020 | oggi in tv Nicolai Lupo-Gottsu Shiratori beach volley | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021)in tv Paolo/Daniele: ecco le informazioni per vedere la sfida della Pool F dimaschile alle Olimpiadi di. Gli azzurri, reduci dal successo in rimonta contro i tedeschi Thole/Wickler, vogliono un’altra vittoria per assicurarsi il passaggio del turno. I giapponesi invece vanno a caccia del primo sigillo, dopo la sconfitta in due set rimediata contro i polacchi Kantor/Losiak. L’appuntamento è per le ore 3.00 italiane di martedì 27 luglio 2021. Di seguito le informazioni per vedere in ...