Tokyo 2020, nuoto: Pellegrini rischia, ma è in semifinale nei 200 stile libero (Di lunedì 26 luglio 2021) La seconda giornata delle finali di nuoto valevoli per le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno emozionato gli appassionati di sport e regalato gloria alle selezioni nazionali; dalle ore 3.30 italiane, le atlete che hanno lavorato per anni, al fine di non mancare l’appuntamento olimpico, non hanno deluso le attese e dato vita a batterie interessanti e ricche di spunti tecnici da non sottovalutare. Terza batteria dei 200 metri stile libero con protagonista Federica Pellegrini, sebbene non sia stata particolarmente da sogno: prestazione non eccellente della Divina e quinto posto in 1’57”33. Nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) La seconda giornata delle finali divalevoli per le Olimpiadi dihanno emozionato gli appassionati di sport e regalato gloria alle selezioni nazionali; dalle ore 3.30 italiane, le atlete che hanno lavorato per anni, al fine di non mancare l’appuntamento olimpico, non hanno deluso le attese e dato vita a batterie interessanti e ricche di spunti tecnici da non sottovalutare. Terza batteria dei 200 metricon protagonista Federica, sebbene non sia stata particolarmente da sogno: prestazione non eccellente della Divina e quinto posto in 1’57”33. Nella ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Al via le #Olimpiadi di Tokyo 2020?? - GabrielePetrone : RT @TgLa7: #Tokyo 2020: Garozzo in finale per l'oro nel fioretto -