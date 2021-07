Tokyo 2020 | martedì 27 luglio | i risultati e gli italiani in gara

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Idi tutte le finali e degliin27alle Olimpiadi di. I Giochi giapponesi proseguono, con il triathlon che assegnerà le prime medaglie di giornata. Spazio a tiro a segno, golf, pugilato, judo, finali e batterie di nuoto, iniziano le prove a squadre della scherma, mentre proseguono i tornei di pallanuoto, pallavolo, beach volley, basket 3×3 e molto altro. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI AZZURRI IN ...