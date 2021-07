Tokyo 2020: mamma Diana e i ragazzi della piscina, l’Italia è d’argento (Di lunedì 26 luglio 2021) Una medaglia nella staffetta 4×100 non era mai arrivata per l’Italia. Fra tutte le staffette alle Olimpiadi se ne ricordava solo una, quella della 4×200 ad Atene 2004, con una generazione di fenomeni come Rosolino, Brembilla, che sta però per concludere l’avventura in piscina, e Filippo Magnini. Adesso una medaglia c’è. La staffetta azzurra composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri. Manuel Frigo ha vinto l’argento, dietro solo agli Stati Uniti a Tokyo 2020. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Una medaglia nella staffetta 4×100 non era mai arrivata per l’Italia. Fra tutte le staffette alle Olimpiadi se ne ricordava solo una, quella della 4×200 ad Atene 2004, con una generazione di fenomeni come Rosolino, Brembilla, che sta però per concludere l’avventura in piscina, e Filippo Magnini. Adesso una medaglia c’è. La staffetta azzurra composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri. Manuel Frigo ha vinto l’argento, dietro solo agli Stati Uniti a Tokyo 2020.

