Tokyo 2020 | Malagò raggiante | “Grande Italia Team | poker di podi e splendide emozioni”

(Di lunedì 26 luglio 2021) “diolimpici a. Nel nuoto storico argento della 4×100 stile libero e super bronzo di Martinenghi nei 100 rana, con Diana Bacosi e Daniele Garozzo d’argento vivo nello skeet e nel fioretto. Grazie a tutti per queste”. Il presidente del Coni, Giovanni, ha voluto esaltare così su Twitter le quattro medaglie conquistate oggi dall’alle Olimpiadi di. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tokyo 2020, Diana Bacosi argento nello skeet: “Lo dedico a tutti gli italiani, la pandemia ci ha messo in ginocchio ma siamo… - giuls85 : RT @Open_gol: «Ci sono più atleti dichiarati a questi Giochi Olimpici rispetto a qualsiasi altro Olimpico in precedenza. Ho fatto coming ou… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Pellegrini in semifinale 200 stile libero, arriva un'altra medaglia d'argento per l'Italia. A salire sul podio è Daniele Garozzo, arrivato secondo alla finale di fioretto. Sul fronte nuoto, Federica Pellegrini soffre ma si ...DALL'INVIATO A. Oro a Rio, argento a. Diana Bacosi arricchisce il medagliere azzurro grazie al secondo posto nella gara skeet di tiro a volo vinta dall'americana Amber English. Terza la cinese Wei Meng La tiratrice azzurra ha ...Daniele Garozzo è il nono medagliato dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: per qualche squadra di calcio è un grandissimo tifoso.La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi il ...