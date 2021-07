Tokyo 2020, la scherma azzurra chiude senza ori individuali: non succedeva dal 1980. Nel nuoto Quadarella in finale nei 1500 (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare a Tokyo 2020. L’Italia è ora nona nel medagliere, dopo i tre argenti e il bronzo conquistati oggi. Impresa storica nel nuoto. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno vinto l’argento: prima medaglia olimpica di sempre nella staffetta 4×100. Un risultato storico è arrivato anche da Nicolò Martinenghi. Il 21enne ha vinto un bronzo nei 100 rana. L’ultimo a conquistare una medaglia in questa specialità, e primo nuotatore azzurro a vincere un oro olimpico, era stato Domenico Fioravanti ai Giochi di Sidney 2000. Un’altra medaglia è arrivata dalla scherma. Daniele Garozzo non è riuscito a riconfermare ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare a. L’Italia è ora nona nel medagliere, dopo i tre argenti e il bronzo conquistati oggi. Impresa storica nel. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno vinto l’argento: prima medaglia olimpica di sempre nella staffetta 4×100. Un risultato storico è arrivato anche da Nicolò Martinenghi. Il 21enne ha vinto un bronzo nei 100 rana. L’ultimo a conquistare una medaglia in questa specialità, e primo nuotatore azzurro a vincere un oro olimpico, era stato Domenico Fioravanti ai Giochi di Sidney 2000. Un’altra medaglia è arrivata dalla. Daniele Garozzo non è riuscito a riconfermare ...

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??OLIMPIADI TOKYO 2020, DIANA BACOSI ARGENTO?? L'atleta di @fitavstampa conquista l'argento per @ItaliaTeam_it a @Tokyo… - sportface2016 : #Tokyo2020, Antonella #Palmisano è la stella della marcia: 'La gara è nel giorno del mio compleanno, voglio farmi u… -