Tokyo 2020, la 4 x 100 sl è d'argento: staffetta nella storia (Di lunedì 26 luglio 2021) L'Italia conquista l'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la staffetta 4×100 stile libero maschile, seconda in finale con il nuovo record italiano (3'10?11). Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) chiude alle spalle degli Stati Uniti che vincono l'oro in 3'08"97. Bronzo all'Australia in 3'10"22. L'argento è un risultato storico. E' la seconda medaglia di una staffetta del nuoto dopo il bronzo della 4×200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. "E' una gioia incredibile", dicono in coro in 4 azzurri.

