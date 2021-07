Tokyo 2020, Italia-Polonia 0-3: primo k.o. per gli azzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, l’Italia del volley maschile viene sconfitta dalla Polonia per 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di Tokyo 2020. Gli azzurri di Blengini non sono riusciti a esprimersi su buoni livelli, facendo fatica in ricezione e conseguentemente non riuscendo a sviluppare una buona manovra offensiva. Ora sarà importante spostare immediatamente l’attenzione sulla prossima gara che vedrà l’Italia, mercoledì 28 luglio, affrontare i padroni di casa del Giappone alle ore 12.40 Italiane (le 19.40 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, l’del volley maschile viene sconfitta dallaper 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di. Glidi Blengini non sono riusciti a esprimersi su buoni livelli, facendo fatica in ricezione e conseguentemente non riuscendo a sviluppare una buona manovra offensiva. Ora sarà importante spostare immediatamente l’attenzione sulla prossima gara che vedrà l’, mercoledì 28 luglio, affrontare i padroni di casa del Giappone alle ore 12.40ne (le 19.40 ...

