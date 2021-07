Tokyo 2020, finale Garozzo scherma fioretto maschile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo vola in finale nel fioretto maschile individuale nella terza giornata di gare di scherma a Tokyo 2020. L’Azzurro ha battuto, infatti, in semifinale il padrone di casa Takahiro Shikine con uno splendido 15-9. Garozzo proverà così a replicare l’oro ottenuto a Rio de Janeiro nel 2016: l’appuntamento per la sfida contro il vincente tra il ceco Choupenitch e lo schermidore di Hong Kong Cheung è fissato per le ore 14:10 italiane. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Danielevola innelindividuale nella terza giornata di gare di. L’Azzurro ha battuto, infatti, in semiil padrone di casa Takahiro Shikine con uno splendido 15-9.proverà così a replicare l’oro ottenuto a Rio de Janeiro nel 2016: l’appuntamento per la sfida contro il vincente tra il ceco Choupenitch e lo schermidore di Hong Kong Cheung è fissato per le ore 14:10 italiane. L’incontro sarà visibile insu Eurosport Player e ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - RaiSport : ?? #Pellegrini in #semifinale nei 200 sl L'#azzurra, alla quinta #olimpiade, avanza con il penultimo tempo di batte… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Al via le #Olimpiadi di Tokyo 2020?? -